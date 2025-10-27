“Cresce la povertà a Gioia Tauro, la situazione preoccupa”. L’impegno da tutta la Calabria: “ci sono tanti italiani e non solo” | INTERVISTA

Cresce la povertà nella piana di Gioia Tauro. Sempre più famiglie faticano ad affrontare le spese quotidiane. Una situazione che preoccupa e riflette un disagio sociale in aumento. Così Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb, fotografa lo stato attuale attraverso l’intervista a Bartolo Mercuri, presidente dell’associazione “Il Cenacolo”, che si impegna da 25 anni per quanto riguarda l’impegno verso i poveri.

“Portano coperte e viveri. Qua c’è tutta la Calabria. Ci sono tanti italiani, ma anche da tutte le parti d’Europa” ha affermato nell’intervista qui di seguito.