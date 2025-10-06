Cosenza, presentato il Gran Galà dello Sport 2025 – Premio Nik: tutte le INFO

È stato presentato, a Cosenza, il Gran Galà dello Sport – Premio Nike, l’evento che il prossimo sabato celebrerà le eccellenze dello sport calabrese. Nel corso della conferenza sono stati presentati i dettagli della cerimonia e sono state svelate alcune anticipazioni. A fare gli onori di casa è stato il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, supportato dalla vicepresidente, Francesca Stancati, dal presidente della Scuola Regionale dello Sport, Alfredo Porcaro, e dal delegato del CONI Point bruzio, Francesco Manna.

Durante l’incontro sono intervenuti anche il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e il consigliere regionale, Katia Gentile, oltre che a numerosi presidenti dei Comitati Regionali delle FSN. A chiudere la presentazione del Gran Galà è stato Mario Tursi Prato, presidente di Giornalisti d’Azione, che ha sottolineato come la collaborazione con il CONI Calabria renderà questa serata una vera e propria celebrazione dello sport calabrese.