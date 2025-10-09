Cosenza, la Curva Nord Catena continua la protesta: “non entreremo allo stadio, Guarascio non all’altezza della storia”

Se la Curva Sud del Cosenza, nei giorni scorsi, si è mostrata aperta a un possibile ritorno allo stadio – pur confermando le posizioni di contestazione a Guarascio – la Curva Nord Catena rimane ben ferma nelle sue: continuerà la protesta, disertando il “San Vito-Marulla”. Questo il comunicato integrale: “In occasione della partita contro l’Atalanta U23, la Curva Nord ribadisce con forza la propria posizione: siamo contrari all’introduzione delle squadre B nel calcio professionistico, perché rappresentano un danno per la meritocrazia e per la storia dei club. Il calcio deve restare dei tifosi e delle città, non delle seconde squadre dei grandi club.

“Confermiamo la nostra ferma volontà di non entrare allo stadio, continuando nella protesta contro l’attuale presidenza, che riteniamo non all’altezza della storia e dei valori del Cosenza Calcio. La nostra assenza sarà il segnale più forte: il Cosenza merita rispetto, trasparenza e un progetto vero per il futuro. Invitiamo tutti coloro che amano il Cosenza a unirsi a questa protesta pacifica e determinata. Restiamo compatti, fuori dallo stadio ma vicini alla squadra, per difendere la dignità del nostro club e il futuro del calcio vero. Contro le squadre B. Contro chi ci offende. Cosenza non si piega… mai”.