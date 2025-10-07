Cosenza, inaugurato l’anno accademico delle professioni sanitarie: grande traguardo per gli infermieri della città

Un momento storico per la sanità calabrese e per la formazione degli operatori del futuro. Si è tenuta a Cosenza l’inaugurazione dell’anno accademico delle professioni sanitarie, un evento che segna un importante passo avanti per il territorio e per la categoria degli infermieri, guidata con determinazione dal presidente dell’Ordine provinciale, Fausto Sposato. L’iniziativa, frutto della sinergia tra l’Ordine degli Infermieri di Cosenza e l’Università della Calabria, ha visto la partecipazione di autorità accademiche, rappresentanti istituzionali e numerosi studenti, accorsi per celebrare l’apertura di un percorso formativo che si arricchisce di nuovi posti disponibili e di una visione sempre più integrata tra formazione, territorio e professione.

“Un investimento sul futuro della nostra sanità. Questa inaugurazione è il risultato di anni di lavoro, di dialogo e di impegno costante per dare dignità e prospettive alla nostra professione”, ha dichiarato Fausto Sposato durante il suo intervento. “Avere più posti disponibili per gli studenti significa investire concretamente sul futuro della sanità calabrese, offrendo ai giovani la possibilità di formarsi qui, in una terra che ha bisogno di competenze, passione e radicamento”.

Il presidente ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Unical, che ha aperto le porte a un progetto ambizioso e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di valorizzare le eccellenze locali. L’evento ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il ruolo strategico dell’università nel rafforzare il sistema sanitario regionale. L’aumento dei posti disponibili nei corsi di laurea in professioni sanitarie è stato accolto con entusiasmo, segno di una crescente domanda e di una rinnovata fiducia nella formazione accademica.

Docenti e dirigenti universitari hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ordine degli Infermieri, riconoscendo il valore di una categoria che, soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato competenza, resilienza e spirito di servizio. L’inaugurazione si è conclusa con un messaggio rivolto ai nuovi studenti: “Siate protagonisti del cambiamento, portate avanti con orgoglio il valore della cura, della responsabilità e dell’umanità”, ha detto Sposato. “La nostra terra ha bisogno di voi, e noi saremo al vostro fianco”. Con questo importante risultato, Cosenza e l’Opi si confermano punto di riferimento per la formazione sanitaria in Calabria, grazie a una rete virtuosa che unisce professionisti, istituzioni e giovani.