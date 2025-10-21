Cosenza, in consiglio comunale approvato all’unanimità l’odg di solidarietà al giornalista Ranucci

Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato all’unanimità un odg di solidarietà al giornalista Ranucci ed a difesa della libertà di stampa presentato dal Sindaco Franz Caruso, che ne ha dato lettura in apertura dei lavori. “In data 16 ottobre 2025 – si premette nel documento – è stato fatto esplodere un ordigno davanti all’abitazione del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, storico conduttore del programma di inchiesta Report, trasmesso su Rai 3, da anni oggetto di gravi e pesanti minacce. Proprio per questo motivo, già nel 2009 gli è stata assegnata una scorta, rafforzata ulteriormente nel 2021 a seguito di nuove intimidazioni particolarmente vili. Le sue inchieste, su corruzione, mafia, affari pubblici, interessi nascosti, sono spesso considerate “scomode” proprio perché affrontano temi delicati, scottanti e, a volte, controversi. Le stesse rappresentano, però, un pilastro della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, da difendere e sostenere. Insieme all’intera redazione di Report, Sigfrido Ranucci porta avanti il lavoro giornalistico fondandolo su rigore nella professione e impegno civile, rappresentando un punto fermo nella tutela della libertà d’informazione nel nostro Paese. Considerato che il gesto ignobile e gravissimo perpetrato contro il giornalista rappresenta un inquietante attacco al ruolo dell’informazione in una società democratica, in particolare al giornalismo d’inchiesta; che negli ultimi anni la libertà di stampa in Italia è sottoposta a crescenti pressioni: il numero di episodi di intimidazione ai danni di giornalisti e media è in costante aumento, come documentato da autorevoli organizzazioni internazionali.

Ritenuto che:

La libertà di stampa è un bene comune, essenziale per la vita democratica, e va difesa con fermezza, come sancito dall’articolo 21 della Costituzione Italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Il diritto dei cittadini a essere informati in modo indipendente, completo e trasparente è un pilastro fondamentale della democrazia e deve essere tutelato da ogni forma di intimidazione o censura.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Cosenza ha espresso, per come proposto nell’odg, profonda solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci per il vile atto intimidatorio subito. Ha parimenti, condannato con fermezza ogni forma di violenza e minaccia nei confronti dei giornalisti e del diritto di cronaca, schierandosi con determinazione in difesa della libertà di stampa e del diritto dei cittadini a un’informazione libera, indipendente e trasparente. Il Consiglio Comunale, infine, ha invitato tutte le istituzioni democratiche a vigilare e ad agire affinché simili episodi non abbiano a ripetersi, rafforzando la tutela dei giornalisti impegnati nel difficile compito di informare l’opinione pubblica.