Cosenza, il Prefetto sospende il Consiglio comunale di Paterno Calabro

Il Prefetto di Cosenza, Maria Padovano, ha sospeso il Consiglio comunale di Paterno Calabro. “Il provvedimento si è reso necessario – riferisce un comunicato della Prefettura – a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate ieri dalla carica della metà più uno dei consiglieri comunali. Per effetto di tali dimissioni si è realizzata la fattispecie prevista dalla specifica norma di legge. Il Prefetto, sussistendo motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune il viceprefetto aggiunto di Cosenza Antonella Regio, conferendole i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale“.