Cosenza, Gaetano Tedeschi è il nuovo dirigente della Digos

Il commissario capo della Polizia di Stato Gaetano Tedeschi, è il nuovo dirigente della Digos di Cosenza e si è insediato oggi. Laureato in Economia ed in Scienze politiche ed in possesso di due master di secondo livello in Scienze della sicurezza ed “Intelligence, investigation and security“, è stato promosso alla qualifica di commissario della Polizia nel 2017, dopo la frequenza del 107mo Corso biennale presso la Scuola superiore di Polizia a Roma, venendo assegnato al Compartimento di Polizia ferroviaria per la Calabria dove ha assunto l’incarico di funzionario addetto. Nel 2020 è stato trasferito al Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Reggio Calabria dove ha diretto il settore operativo.

Trasferito alla Questura di Vibo Valentia quale vice dirigente della Squadra mobile nel 2021, ha poi ricoperto lo stesso incarico alla Questura di Cosenza dal 2022 al 2024, ove ha concluso importanti attività di polizia giudiziaria. Dal marzo 2024 ha assunto l’incarico di dirigente del Commissariato di Castrovillari e successivamente del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, che ha diretto dal novembre 2024. Il questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, nel dargli il benvenuto ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al nuovo dirigente.