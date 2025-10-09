Cosenza, domani saranno consegnati 7 pulsossimetri al reparto pediatrico dell’Annunziata

Domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 12 il sindaco Franz Caruso insieme a S.E. Monsignor Giovanni Checchinato si recherà al reparto pediatrico dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza per consegnare 7 pulsossimetri con supporto a muro, acquistati grazie anche all’importante contributo del Comune di Cosenza, ed alle libere offerte, frutto della generosità dei fedeli, raccolte nelle parrocchie della Forania Urbana I, i cui parroci all’unanimità hanno deciso di realizzare l’iniziativa in occasione dell’anno Giubilare.
Alla consegna delle attrezzature mediche sarà presente anche il Cav. Uff. Francesco Paolo Piro, rappresentante della città di Cosenza e provincia del Sacro Militare Ordine Costantino di San Giorgio, delegazione Calabria, che contribuito all’acquisto dei pulsossimetri, così come il reparto di Fisioterapia dell’Annunziata.