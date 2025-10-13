Cosenza, consegnati i premi Nike al Gran Galà dello Sport: i NOMI di tutti i premiati

Consegnati i prestigiosi premi Nike durante il Gran Galà dello Sport che si è tenuto nel Teatro “A. Rendano” di Cosenza. Alla presenza di una platea gremita di vincitori di medaglie d’oro, autorità amministrative e sportive è andato in scena lo show celebrativo dello sport calabrese ai massimi livelli. Ad aprire la serata l’inno di Mameli intonato dalla soprano, attrice e performer, Alma Manera, che ha visto il parterre in piedi, con mani sul cuore, uniti in un emozionante coro.

Il Gran Galà dello Sport è stato ideato e organizzato da Giornalisti d’Azione aps con il patrocinio della Regione Calabria, sesta Commissione Sport e Politiche giovanili, presieduta da Katya Gentile. Patrocinio morale invece dal Comune di Cosenza, presente il primo cittadino Franz Caruso, e della Provincia di Cosenza, con Rosaria Succurro in prima fila sulle poltroncine rosse.

Importante la collaborazione del Coni Calabria e delle Federazioni sportive calabresi. A premiare i vincitori del Premio Nike c’erano anche il presidente nazionale Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente Coni Regione Calabria, Tino Scopelliti, la vicepresidente Coni Calabria, Francesca Stancati, e il presidente provinciale Coni Cosenza, Francesco Manna. Da segnalare la partecipazione del Comitato Paralimpico Italiano con gli atleti calabresi medagliati. In platea anche il presidente nazionale di Federginnastica, Andrea Facci.

A presentare la serata, concepita come un vero e proprio programma di intrattenimento, con quattro telecamere in uso, il presidente di Giornalisti d’Azione, Mario Tursi Prato, e la conduttrice Francesca Russo. Dietro le quinte, a seguire il buon andamento della manifestazione sportiva che celebra lo sport regionale, il vicepresidente di Giornalisti d’Azione, Alessandro Noce, e Mariapia Volpintesta, sempre GDA.

Un evento trasmesso in diretta sulle frequenze di Jonica Radio, del direttore Attilio Parrotta, e seguito per intero dagli speaker radiofonici Alessandra Maiolino e Paolo Movida. L’intero Galà, in registrata, è visibile sulle emittenti Esperia Tv e Jonica Tv.

Presenti anche le telecamere di Rai Sport e della TGR Calabria, di cui era presente il caporedattore, Riccardo Giacoia. Al Rendano anche il direttore ed il vice direttore di RaiSport, Paolo Petrecca e Massimo Proietto. In video, inoltre, i saluti di Roberto Pacchetti, direttore Tgr.

Il Premio Nike, in onore della divinità greca personificazione della vittoria nello sport, è stato concepito per celebrare i successi degli atleti calabresi in tutte quelle discipline definite di “nicchia” ma che arricchiscono il medagliere dello sport italiano e fanno sentire orgogliosi una nazione.

Agli atleti che hanno conquistato la medaglia d’oro in competizioni nazionali, europee e mondiali, su segnalazione del Coni Calabria, sono andate le targhe ideate da Scintille Cosenza, rappresentata al Rendano da Angelo Aceto, e del maestro Affidato.

Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali (Fijlkam)

La prima federazione a ricevere il prestigioso Premio Nike è stata la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, rappresentata dal presidente del comitato regionale Calabria Enzo Migliarese.

A essere premiato per il Karate: Biagio Greco, medaglia d’oro nei 75 kg ai campionati italiani master.

Per il Taekwondo: Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo, primi nei campionati italiani a squadre regionali. Accompagnati dal presidente della Fita Calabria, Giancarlo Mascaro.

Per il Kick Boxing: Tommaso Ingenuo, campione italiano Point Fighting cadetti 10-12 anni kg. 32; Carmelo Bagalà, primo classificato campionati italiani assoluti cadetti kg. -42 di Kicklight; Samuele Visoiu, primo classificato campionati assoluti italiani cadetti categoria -32 kg Kicklight; Salvatore Pio Sesto, vincitore campionato italiano e Coppa del Mondo; Michele Merola, campione italiano Wako Pro Kick Boxing 69 kg e campione d’Europa stessa categoria. Accompagnati dal presidente della Federkombat Calabria, Giorgio Lico.

Atletica, Tennis Tavolo e Motonautica

A seguire sono saliti sul palco del Rendano gli atleti delle federazioni Fidal, Fitet e Motonautica.

Premiati per l’Atletica Leggera: Lucia Caiulo, oro ai campionati italiani di Lancio del Peso categoria Master; Giuseppe Ammendola, oro campionati italiani master Pentathlon lanci (peso, disco, martello, giavellotto e martellone). Presente il presidente Fidal comitato Calabria, Vincenzo Caira.

Per il Tennis Tavolo: Arianna Creaco, campionessa italiana di Doppio; Marco Colica, campione italiano di Doppio. Ad accompagnarli il vicepresidente Fitet, Giuseppe De Gaio.

Premiati per la Motonautica: Claudio Gullo, campione del mondo Offshore. Sul palco c’era anche la segretaria regionale della Fim, Valentina Greco.

Armi Sportive e Cinofilia Sportiva

Premiati: Eugenio Durante, campione italiano Tiro di campagna 200 metri; Palmalisa Scorza, campionessa italiana Tiro di campagna 200 metri a coppia; Antonino Morena, campione italiano Tiro a palla; Sandra Pipari, campionessa italiana Tiro a palla; Filippo Neri, primo classificato ai campionati italiani di Bersaglio mobile; Monica Neri, prima classificata campionati italiani Bersaglio mobile; Mario Nicolazzo, primo posto nel Tiro alla Sagoma mobile 50 metri ai campionati italiani veterani; Gaetano Perri, campione italiano completo assoluto di Tiro di campagna; Guerino Aceto, campione del mondo Tiro a palla categoria master.

Ad accompagnarli il presidente della Fidasc regionale, Francesco Citriniti.

Comitato Paralimpico della Calabria

Grandi applausi per gli atleti del Comitato Paralimpico della Calabria. A essere premiata la Reggio Calabria Basket in Carrozzina, accompagnata dal coach Antonio Cugliandro e dal delegato Fipic Calabria, Amelia Eva Cugliandro.

Altro atleta Cip premiato è il giovane cosentino Francesco Imperio, oro europeo under 17 nel 2022 in Finlandia. L’atleta fa parte della Nemo Cosenza e della Nazionale giovanile di Atletica leggera; con lui Noemi Canino, della Federazione Sportiva Sordi Italiani, quattro volte medaglia d’oro con record italiano.

Presente il presidente del Comitato Paralimpico Calabria, Antonello Scagliola.

Squash, Pesistica, Kayak e Ginnastica

Premiati per lo Squash: Cristina Tartarone, campionessa italiana assoluto individuale; Beatrice Avolio, campionessa italiana prima categoria individuale; Saverio Guzzo, Flavia Miceli e Mauro Trombetta, squadra campione d’Italia giovanile di Squash. Ad accompagnare gli atleti la presidentessa Figs regionale, Stefania Nitti.

Seguono gli atleti di Pesistica: Martina Mangiarano, Marica Mangiarano e Christian Boer, tutti campioni d’Italia under 17. Ad accompagnarli il delegato provinciale Luca Sergi.

Per il Kayak Fishing: Antonio Iolele, campione italiano, e Matteo Longo, campione mondiale. Ad accompagnarli il consigliere regionale Vincenzo Licursi.

Per la Ginnastica: Greta Bonaccorso, prima classificata Campionato italiano Allievi Gold; Moschella Allegra, prima classificata Coppa Campioni Gold. Con loro il presidente regionale Antonio Cristiano.

Sport Rotellistici, Nuoto e Tiro con l’Arco

Per gli sport rotellistici: Vittorio Calvano, campione italiano Free Style specialità Speed Slalom categoria master 30; Antonia Trunfio, campionessa italiana categoria Allievi divisione Solo Dance; Athena Saraceno, campionessa italiana categoria Allievi divisione A Solo Dance; Eleonora Ripepi, campionessa italiana categoria divisione B Solo Dance.

Per il Nuoto: Daniel Lico, medaglia di bronzo 100 farfalla e 100 stile libero; Salvatore Ussia, primo posto 200 ostacoli categoria Juniores; Gianluca Pittelli, primo posto 50 rana; Giovanni Tocci, olimpionico, primo posto 3 metri Campionati italiani assoluti.

Per il Tiro con l’arco: Lena Branca, medaglia d’oro ai campionati europei a squadre; Francesco Poerio Pitera’, bronzo ai campionati europei indoor.

Danza Sportiva

La disciplina Danza sportiva prima di ricevere l’importante riconoscimento ha regalato al pubblico un entusiasmante esibizione.

Premiati per la Danza Sportiva:

Antonio Stillante e Yana Moiseenko, campioni italiani assoluti Danze Latine coppia;

Paulina Edvta Vajda e Anna Burdino, campionesse italiane assolute Baciata Shine Duo Femminile;

Giuseppe Pilò e Matilde Nisticò, campioni italiani assoluti Caribbean Show Dance coppia;

Fatima Todaro, campionessa italiana Caribbean Show Dance Duo Femminile;

Elena e Manuela Talarico, campionesse italiane assolute Caribbean Show Dance Femminile;

Fabio Borelli, campione italiano assoluto Latin Style Show Solo Maschile;

Simone Papaleo e Desirè Primerano, campioni italiani assoluti Baciata Shine Duo Mix – Merengue Shine Duo Mix.

Sul palco con loro il presidente regionale Mattia Pacenza.

Wannabe Team Armada Nueva e chiusura del Galà

Wannabe Team Armada Nueva e chiusura del Galà

Anche la Wannabe Team Armada Nueva di Gioia Tauro, che ha ricevuto il premio Nike, si è esibita in un ballo dedicato a Willy Wonka. Premiati: Francesco Zangari, Adriana Ojogel, Sofia Tomaselli, Sofia Luppino, Marta Cento, Alice Zito, Giusy Pirrello.

A chiudere con le esibizioni due splendide atleti: Serana Pennestrì, campionessa italiana assoluta jazz dance e show dance, moderno contemporary solo femminile, duo misto. Nonché classificata terza ai mondiali 2023 e Francesca Assumma, campionessa italiana assoluto jazz, duo misto, show dance, solo femminile show dance duo misto moderno contemporary. Terza in Europa nel duo 2023 e rappresentante Italia ai mondiali del prossimo novembre.

A intermezzare la liturgia della premiazione, oltre la presentazione a dell’ultimo video clip di Alma Manera, un duo di musicisti e cantanti che da oltre 35 anni anima e allieta le serate della movida calabrese, Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano. Ad alternarsi, con loro, sul palco, anche La Banda Passante formata da Tarcisio Molinaro, batterista storico del festival di Sanremo, Marco Mollo, al basso, Guda Mollo, al piano, ed Ernesto de Luca, voce.

Si ricorda che la sigla d’apertura del Gran Galà dello Sport, alla sua prima edizione, è stata realizzata con i dipinti rappresentativi delle diverse discipline sportive, opere del maestro Natino Chirico, raffinato disegnatore e ritrattista riconosciuto in ambito internazionale.