Cosenza Basket, Lorenzi: “Milosavljevic è un innesto importante. Sabato, il battesimo del Branco”

Doppio appuntamento per la Pirossigeno Cosenza Basket: l’esordio in DR1 contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria e l’arrivo del serbo Vasilije Milosavljević (21 anni), nuovo centro di 202 centimetri. Il direttore sportivo Fabio Lorenzi ha commentato così il colpo di mercato e la sfida di sabato. “Vasilije è un giocatore moderno e duttile – ha spiega il ds -. Non è un semplice centro, ma un atleta in grado di agire anche come ala. La sua versatilità e l’esperienza maturata in campionati competitivi ci daranno opzioni preziose in attacco e in difesa“.

Milosavljević, classe 2004, vanta un percorso internazionale che include tre stagioni in Italia alla Junior Basket Curtatone, l’esperienza serba al KK Trepča e l’ultima stagione a Caltanissetta, lo scorso anno, con i ragguardevoli 13,69 punti di media. “Andrà a costituire, insieme a Daniele Russo, una delle colonne del nostro settore interno – ha proseguito Lorenzi -. La sua capacità di giocare sia da centro che da ala ci permetterà di variare gli schemi in base alle necessità“.

Sull’imminente battesimo in campionato, Lorenzi non nasconde le aspettative: “mi piacerebbe che il PalaPirossigeno diventi subito la nostra fortezza. L’entusiasmo dei tifosi sarà il nostro miglior alleato. Sabato contro la Pallacanestro Viola sarà una sfida dura, tra l’altro, saremo senza Niccolò Guzzo e Andrea Montemurro, che devono scontare un turno di squalifica, quindi la presenza di Vasilije sarà ancora più importante“.