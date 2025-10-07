Cosenza, anche l’Ordine dei Fisioterapisti accoglie con entusiasmo l’inaugurazione dell’anno accademico delle Professioni Sanitarie

Un segnale forte di crescita e radicamento territoriale per la formazione sanitaria: l’inaugurazione dell’anno accademico delle Professioni Sanitarie nel centro storico di Cosenza è stata accolta con grande soddisfazione dall’Ordine dei Fisioterapisti della provincia. A esprimere il compiacimento dell’intera comunità professionale è stato il presidente Giuseppe Celestino, che ha sottolineato il valore simbolico e strategico dell’iniziativa: “L’apertura dell’anno accademico nel cuore antico della città rappresenta una scelta coraggiosa e lungimirante. È un messaggio di fiducia verso il territorio e un’opportunità concreta per avvicinare i futuri professionisti alla realtà sociale e culturale in cui opereranno”.

Celestino ha evidenziato come la presenza delle Professioni Sanitarie nel centro storico possa contribuire a una rinascita urbana e a un dialogo più stretto tra formazione, assistenza e cittadinanza: “La fisioterapia, come tutte le professioni sanitarie, ha bisogno di radici solide e di relazioni autentiche con la comunità. Portare la formazione in un luogo simbolico come il centro storico significa investire nella qualità, nella prossimità e nella dignità della cura”. L’Ordine ha inoltre ribadito il proprio impegno a collaborare con le istituzioni accademiche e locali per promuovere percorsi formativi sempre più integrati con le esigenze del territorio, valorizzando le competenze e il ruolo sociale dei fisioterapisti. L’inaugurazione dell’anno accademico, tenutasi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di rappresentanti universitari, istituzionali e professionali, in un clima di entusiasmo e progettualità condivisa.