Cosenza, a Santa Maria del Cedro si è svolta la “Passeggiata Rosa” | VIDEO

E’ stata un successo a Santa Maria del Cedro, cittadina in provincia di Cosenza, la “Passeggiata Rosa”, iniziativa promossa dall’associazione Donna Mediterranea ODV con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro, della Regione Calabria, del CSV Cosenza e del Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto nazionale “Walk for the Cure” a sostegno di Komen Italia.

La camminata è partita da Torre Nocito con una tappa a Palazzo Galiano e si è conclusa nuovamente presso la Torre, dove i partecipanti hanno potuto condividere un momento di convivialità. A seguire si è tenuto un convegno dedicato alla salute e alla prevenzione. L’iniziativa si è conclusa con l’impegno della comunità di Santa Maria del Cedro nella promozione della cultura della prevenzione.