“Oggi anche i nostri bus hanno deciso di mascherarsi! Vi portiamo ovunque… ma attenzione: questa notte le corse potrebbero essere mostruosamente puntuali! Buon Halloween da tutto il team ATAM che anche nelle notti più buie… non lascia nessuno a piedi!”. E’ questo il post scherzoso pubblicato su facebook da Atam Reggio Calabria.
“Corse da paura” a Reggio Calabria: questa notte i bus Atam saranno mostruosamente puntuali per festeggiare Halloween
Con un simpatico post sui social, ATAM Reggio Calabria augura buon Halloween ai passeggeri, scherzando sulla puntualità “da brivido” delle corse notturne
