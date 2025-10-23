Corruzione, Barbagallo (Pd): “in Sicilia un arresto al giorno ma chi governa tace e fa finta di nulla”

“Un altro caso di corruzione in Sicilia. Ancora un altro funzionario beccato con la bustarella in tasca per oliare meccanismi pubblici che invece dovrebbero funzionare in automatico rispettando le regole. Per fortuna in questo ultimo caso, da quanto apprendiamo dalla stampa, il funzionario infedele è stato denunciato da alcuni imprenditori ed è scattata la “trappola al miele”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito dell’arresto di un funzionario regionale arrestato in flagranza a Palermo con l’accusa di corruzione.

“E Meno male che – prosegue – la magistratura e le forze dell’ordine non mollano mai la presa e agiscono con sollecitudine. Ma certo colpisce il silenzio di certi palazzi e di certi politici con ruoli di governo, e dunque di vigilanza. C’è molto da riflettere sul fatto che – conclude – dopo gli analoghi e recenti fatti legati alla sanità la macchina della regione si dimostri particolarmente e ripetutamente permeabile. Non c’è solo l’emergenza mafia e sicurezza ma anche quella legata alla corruzione”.