Corigliano – Rossano, torna il “Popcorn Village” al parco Fabiana Luzzi

Dopo il grande successo registrato nel mese di settembre, torna a Corigliano-Rossano il “Popcorn Village”, evento culturale e ricreativo rivolto a famiglie, bambini e giovani, che domenica 26 ottobre animerà il Parco Fabiana Luzzi (area urbana di Corigliano Scalo) con una giornata all’insegna del cinema all’aperto, della musica, della magia e dell’intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa, ideata e promossa da Baluma Productions in collaborazione con Immaginazione APS, è realizzata con il sostegno del Comune di Corigliano-Rossano e con il contributo di numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio.

La manifestazione rappresenta il recupero delle due giornate rinviate a settembre a causa del maltempo e chiude idealmente il calendario del “Co.Ro Family Fest 2025”, la rassegna di eventi dedicata alla socialità, alla cultura e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Il Popcorn Village nasce con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro e condivisione intergenerazionale, offrendo esperienze accessibili e di qualità in un contesto inclusivo e sicuro. Durante tutta la giornata di domenica saranno presenti stand food & drink, casette in legno, aree relax, punti informativi e servizi di animazione per bambini, in un allestimento curato per garantire comfort e partecipazione a tutti i cittadini.

Programma



DOMENICA 26 OTTOBRE – Parco Fabiana Luzzi

Ore 10:00 – Apertura Villaggio

Ore 11:00 – Spettacolo di magia per Bambini con Mago Magno

Ore 11:30 – COCO

Ore 12:00 – Aperitivo al Parco

Ore 16:00 – Giochi e Animazione con Genni Curino

Ore 17:30 – IL RE LEONE

Ore 19:00 – DJ set, food & drink



Ingresso gratuito.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza “a partecipare numerosa e a vivere insieme una domenica di festa, all’insegna della cultura, della condivisione e della magia del cinema sotto le stelle”.