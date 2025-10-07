Corigliano Rossano, procedono i lavori per la messa in sicurezza del quartiere San Biagio

“Procedono, da parte dell’impresa incaricata, i lavori di messa in sicurezza del Quartiere San Biagio. L’intervento si è reso necessario, con una certa urgenza, tenuto conto delle condizioni di estrema pericolosità per l’incolumità pubblica che si erano venute a creare dopo il crollo del muro. Le spese per i lavori avviati saranno a carico del Comune vista l’inerzia dei proprietari della corte e del muro crollato”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Corigliano Rossano.

“La Protezione Civile comunale aveva già effettuato un intervento di somma urgenza finalizzato esclusivamente alla accessibilità delle abitazioni, per poi emanare ordinanza nei confronti dei privati proprietari della corte e del muro crollato, i quali sono responsabili di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, ordinanza che è stata disattesa da parte dei proprietari, da qui la necessità di adottare i poteri sostitutivi per l’avvio dei lavori, il cui costo, come si diceva, sarà successivamente addebitato ai soggetti inadempienti”.