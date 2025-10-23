Corigliano Rossano, il 25 ottobre l’incontro con Vincenzo Fullone tra Flotilla e carcere in Israele

A Corigliano-Rossano (a.u. Rossano), il 25 ottobre alle ore 18:30 in Piazza Annibale Montalti (Sala ex delegazione), si terrà l’incontro “Restiamo con la Palestina”, una serata cruciale di testimonianza e impegno. Interverranno l’attivista calabrese Vincenzo Fullone, co-fondatore dell’agenzia Ain Media Gaza, e il dott. Mohammad Abu Salem. Fullone condividerà la sua provante esperienza: il viaggio con la Freedom Flotilla per portare aiuti umanitari e il successivo fermo illegale da parte dell’esercito israeliano, culminato in cinque giorni di prigionia in un carcere di massima sicurezza.

La sua testimonianza diretta si inserisce in un contesto dove la mobilitazione e la vigilanza restano vitali, specialmente alla luce delle recenti e ripetute violazioni delle tregue da parte di Israele. Questi atti, che includono attacchi aerei e il blocco degli aiuti, confermano che la cosiddetta “pace” è solo una finzione di un’occupazione coloniale decennale. L’evento è un appello a non distogliere lo sguardo e a riaffermare l’urgente necessità di solidarietà e giustizia per il popolo palestinese.