Corigliano Rossano, il 15 ottobre l’apertura dell’Ufficio di prossimità

È prevista per domani, mercoledì 15 ottobre, alle ore 10:00 l’apertura dell’Ufficio di Prossimità di Corigliano-Rossano, ubicato presso l’ex Palazzo di Giustizia. L’Ufficio ricade nel circondario del Tribunale di Castrovillari e servirà ad avvicinare e facilitare l’accesso ai servizi giudiziari offrendo alla comunità, ed in particolare alle fasce deboli, orientamento e supporto operativo per il disbrigo a distanza di attività legate a procedimenti di volontaria giurisdizione, ridicendo così la necessità di raggiungere la sede del Tribunale di Castrovillari.

L’apertura dell’Ufficio di Prossimità di Corigliano-Rossano fa seguito alla manifestazione d’interesse inoltrata nel 2021 dal Comune di Corigliano-Rossano al Ministero della Giustizia, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria, Tribunale di Castrovillari e Comune di Corigliano-Rossano ed al Protocollo Prassi sottoscritto il 4 ottobre 2024 tra Comune di Corigliano-Rossano e Tribunale di Castrovillari.

I servizi base offerti dall’UDP sono:

informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica;

supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione degli atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti;

predisposizione e deposito telematico degli atti per conto dell’utente;

informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente;

rilascio di copia semplice degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente;

inoltro pratiche per l’amministrazione di sostegno;

ricevere richieste per autorizzazione ad un giudice tutelare;

ricevere richiesta per autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio;

ricevere richiesta per la nomina di un curatore speciale;

fornire supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli Uffici giudiziari;

fornire consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno);

fornire assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

L’Ufficio di Prossimità, che non offre servizi di consulenza legale, vedrà la presenza di due unità di personale del Comune di Corigliano-Rossano debitamente formate attraverso il percorso formativo “Progetto Uffici di Prossimità”.

L’Ufficio di Prossimità di Corigliano-Rossano, ubicato in Via Santo Stefano n. 11 nel centro storico di Rossano, sarà aperto al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.