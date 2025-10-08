Coppa Italia Serie D, si giocano i Trentaduesimi: i risultati delle squadre del girone I

Oggi, mercoledì 8 ottobre, Serie D in campo per la Coppa Italia. Nello specifico per i Trentaduesimi di finale. In campo da nord a sud. Per quanto riguarda il girone I, oltre alle due campane “trasferite” (Savoia e Gelbison), in campo calabresi e siciliane. Da registrare in tal senso il successo del Castrumfavara contro l’Igea Virtus e quello della Sancataldese a Enna.

Di seguito il programma con i risultati.