Coppa Italia Serie D, scatta la prevendita di Reggina-Nocerina: info e prezzi

“AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nocerina, in programma mercoledi 22 ottobre alle ore 20.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per i 16esimi di Coppa Italia“. Così in una nota il club amaranto, che dopo tre giorni dal match di campionato contro la Vigor Lamezia torna in campo per la Coppa Italia Serie D.
Prezzi biglietti e altre info
Questi i prezzi:
- Curva Sud: € 7 + prevendita
- Curva Sud ridotto U18: € 5 + prevendita
- Tribuna Ovest Laterale: € 12 + prevendita
- Tribuna Ovest Laterale ridotto U18: € 8 + prevendita
- Tribuna Ovest Centrale: € 18 + prevendita
- Tribuna Ovest Centrale ridotto U18: 12 + prevendita
- Vip: € 25 + prevendita
“Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari :
- dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
- Domenica mattina dalle ore 11 alle 13
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
Biglietto unico € 7 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara”.