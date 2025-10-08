Coppa Italia Serie D, la Reggina vince (con l’uomo in meno) ma non convince: 0-1 a Sambiase. E prosegue il silenzio stampa

Un gol. Anzi, un autogol (una deviazione di Pantano su tiro di Zenuni). A ridosso dell’intervallo. Basta questo per regalare alla Reggina una vittoria di misura a Sambiase, nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Dopo la vittoria contro il Ragusa, altro successo nel lametino, tirato, anche per via del rosso a Fomete che costringe la squadra di Trocini a giocare per oltre un tempo con l’uomo in meno. Nella ripresa un po’ di sofferenza e anche la traversa, per i padroni di casa, che però non riescono a pareggiare. Finisce come in campionato lo scorso anno, 0-1. Non una prestazione brillantissima, anzi tutt’altro, per la compagine amaranto, che si affida a qualche seconda linea. Ora la Reggina se la dovrà vedere con la Nocerina, compagine temibile. Intanto, prosegue il silenzio stampa.