Convegno SIAPAV-FADOI: presente e futuro del trattamento della patologia arteriosa, venosa e linfatica | INTERVISTE

Nel pomeriggio odierno, venerdì 24 ottobre, si è svolta la prima parte del convegno SIAPAV-FADOI presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria, organizzato dai responsabili scientifici nonché presidenti del convegno dott.ri Francesco Lione e Giuseppe Luppino. Presidenti onorari del convegno sono il dott. Romeo Martini presidente nazionale SIAPAV e Francesco Dentali presidente nazionale FADOI. Mons. Gianni Polimeni ha benedetto l’iniziativa.

Un momento di confronto tra angiologi, chirurghi vascolari, internisti ospedalieri, infettivologi, cardiologi, reumatologi, diabetologi, fisiatri, psicologi, microbiologi, e molte altre figure specialistiche, uniti dall’obiettivo di definire strategie diagnostico-terapeutiche moderne e condivise.

Nel pomeriggio odierno sono state affrontate 4 tematiche: patologie cardio-nefro-metaboliche, dislipidemia, cardiovascolare e miscellanea con argomenti di grande attualità. Domani, sabato 25 ottobre, invece, sono previste tre sessioni: la malattia venosa cronica, le patologie di confine e l’ulcera vascolare.

Quattro le lectio magistralis previste da altrettanti specialisti di spicco:

il Dott. Romeo Martini sul “Paziente Vasculopatico complesso”

sul il Dott. Francesco Dentali sulla “Stratificazione del rischio cardiovascolare e terapie di associazione nell’ipercolesterolemia e nell’ipertensione”

sulla il Dott. Vincenzo Oriana sulla “Terapia antitrombotica, terapia eparinica con pentasaccaride sintetico e DOAC: differenze e similitudini”

sulla Il Dott. Sandro Michelini sul “Linfedema”, patologia cronica, progressiva e degenerativa spesso sottovalutata da pazienti e medici, che sarà oggetto di un’importante analisi.

La grande importanza del convegno riguarda il confronto fra specialisti di diverse aree critiche per la patologia vascolare. Parliamo di nomi illustri del calibro del Dott. Fratto, Primario di Cardiochirurgia presso il GOM di Reggio Calabria, Dott. Pietro Volpe, Primario di Chirurgia Vascolare, il Dott. Mauro Campello, Primario di Neurochirurgia, il prof. Franco Arturi, dell’Università di Catanzaro, il prof. Saverio Francesco Retta, ricercatore presso l’Università di Torino e la presenza del dott. Maurizio Caminiti, reumatologo e della dott.ssa Giusi Pagano, reumatologa.

Il dibattito multidisciplinare coinvolgerà i più importanti nomi dei medici internisti calabresi, tra cui il Dott. Gerardo Mancuso, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento della Medaglia d’Oro nell’ambito della SIMI (Società Italiana dei Medici Internisti).