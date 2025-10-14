“Controcorrente – Lottare X Restare” debutta nel Catanese: conferenza stampa con La Vardera e Scandurra | INFO

Tutto pronto per il debutto ufficiale: Apertura “Faro Territoriale”. Verrà indetta una Conferenza Stampa del movimento “Controcorrente – Lottare X Restare”, fondato da Ismaele La Vardera, in programma domenica, 19 ottobre 2025, alle ore 11, in via Calì, 15 a Valvedere (Ct). La presenza di Ismaele La Vardera e Rosario Scandurra, sarà sicuramente un’opportunità per capire meglio le loro proposte e obiettivi ma, soprattutto sarà interessante vedere come il movimento intende affrontare le questioni politiche e sociali, nella città di Valverde. La conferenza verterà, infatti, sull’azione politica da intraprendere nella città Etnea e sull’adesione al Movimento di La Vardera, di Rosario Scandurra.