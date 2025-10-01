Conte in Calabria: “il governo sia più serio e spenda bene i soldi del Pnrr”

“Noi non facciamo promesse elettorali. Io sono venuto qui spesso. Non abbiamo l’abitudine di venire, come il governo fa a ogni appuntamento regionale, qualche giorno prima facendo un comizio di qualche ora, promettendo decine di milioni, che poi a questo punto si comincia a credere che siano sempre gli stessi”. E’ quanto ha affermato Giuseppe Conte, questa mattina a Rende, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali del 5 e 6 ottobre a sostegno del candidato del centrosinistra unito Pasquale Tridico. “Li abbiamo visti promessi all’Abruzzo e non sono arrivati, promessi in Basilicata e non sono arrivati, adesso alle Marche e non sono arrivati, adesso alla Calabria. Questi milioni girano, ma non atterrano mai. Io direi al governo, siate più seri quando, soprattutto, governate da cinque anni regioni e non riuscite a spendere i soldi del Pnrr che vi abbiamo lasciato”, rimarca Conte.

“Siamo all’incirca a poco più del 20% sull’impegno di spesa totale. Sono molto indietro questi cantieri, e quei pochi che ci sono, ci sono grazie ai soldi che noi abbiamo portato con grande responsabilità. Almeno cercate di spenderli bene“, conclude Conte.