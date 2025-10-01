Conte in Calabria: “il governo sia più serio e spenda bene i soldi del Pnrr”

Conte in Calabria: "sono molto indietro i cantieri, e quei pochi che ci sono, ci sono grazie ai soldi che noi abbiamo portato con grande responsabilità"

conte tridico

“Noi non facciamo promesse elettorali. Io sono venuto qui spesso. Non abbiamo l’abitudine di venire, come il governo fa a ogni appuntamento regionale, qualche giorno prima facendo un comizio di qualche ora, promettendo decine di milioni, che poi a questo punto si comincia a credere che siano sempre gli stessi”. E’ quanto ha affermato Giuseppe Conte, questa mattina a Rende, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali del 5 e 6 ottobre a sostegno del candidato del centrosinistra unito Pasquale Tridico. “Li abbiamo visti promessi all’Abruzzo e non sono arrivati, promessi in Basilicata e non sono arrivati, adesso alle Marche e non sono arrivati, adesso alla Calabria. Questi milioni girano, ma non atterrano mai. Io direi al governo, siate più seri quando, soprattutto, governate da cinque anni regioni e non riuscite a spendere i soldi del Pnrr che vi abbiamo lasciato”, rimarca Conte.

“Siamo all’incirca a poco più del 20% sull’impegno di spesa totale. Sono molto indietro questi cantieri, e quei pochi che ci sono, ci sono grazie ai soldi che noi abbiamo portato con grande responsabilità. Almeno cercate di spenderli bene“, conclude Conte.

