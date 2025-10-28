Conte: “il campo largo non ha senso, puntiamo ad un progetto progressista. E sulle primarie…”

“Il campo largo è una formula giornalistica, il campo largo non ha senso, che significa? Esiste la determinazione a partire dal Movimento 5 stelle a costruire un progetto progressista non da soli. Siamo disponibili per cercare di dare un contenuto. Temi, progetti e obiettivi strategici”. E’ quanto ha affermato l’ex premier Giuseppe Conte intervistato da Paolo Liguori al Salone della giustizia a Roma. “Primarie di coalizione? Innanzitutto dobbiamo vedere la legge elettorale, perché chi è al governo la vuole cambiare perché non è sicuro di vincere”, rimarca Conte.

“La mia ambizione personale non sarà mai un ostacolo”

“La mia ambizione personale non sarà mai un ostacolo né per il Movimento 5 Stelle né per il progetto progressista. L’obiettivo della mia comunità è costruire un forte progetto che possa cancellare tutte le riforme che il centrodestra sta facendo e sulla base della legge elettorale e delle esigenze troveremo il modo di farci rappresentare e troveremo il modo di affidare questo progetto al candidato più efficace, attraverso le primarie o con un altro metodo”, conclude Conte.