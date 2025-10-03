Conte a Reggio Calabria: “giusto abolire il bollo per chi ha redditi bassi, strade non dignitose”

“E’ chiaro che è necessaria una politica sana e quindi dire a tutti i calabresi, quelli almeno con una soglia Isee bassa, che non devono pagare il bollo perché non hanno strade, infrastrutture dignitose degne di un Paese civile. Come può lo Stato, una Regione responsabile, con il nostro candidato, chiedere il pagamento del bollo“. A dirlo il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte stamani a Villa San Giovanni per sostenere la candidatura del candidato del campo progressista Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria alle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi.

“Salvini – ha aggiunto – lo ha ridotto per le macchine con cavalli superiori ai 180. Ma è il mondo capovolto. Tutto si tiene. Salvini favorisce quelli con le macchie con il super bollo e di fronte a un genocidio non si dice nulla. C’è tutta una logica. Quando ci sono i potenti, i poteri forti, che siano banche, imprese assicurative, che sia lo Stato di Israele che loro considerano alleato, ci si inchina e gli italiani, la povera gente, vengono mazzolati“.