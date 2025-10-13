“Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, a Reggio Calabria un ciclo di incontri a cura del Dott. Guido De Caro

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò è lieta di invitare la cittadinanza a un ciclo di incontri aperti e gratuiti, dal titolo: “Conoscere se stessi per incontrare gli altri”. Un percorso di riflessione e crescita personale guidato dal dott. Guido De Caro, psicoterapeuta, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio interiore per comprendere meglio sé stessi e migliorare le proprie relazioni con gli altri.

Gli incontri si terranno ogni giovedì alle ore 21:00, a partire da giovedì 16 ottobre, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo Cannavò.

Date degli incontri:

Giovedì 16 ottobre

Giovedì 23 ottobre

Giovedì 30 ottobre

Giovedì 6 novembre

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, nasce con l’intento di offrire uno spazio di ascolto, dialogo e confronto sui temi dell’identità personale, delle emozioni e delle relazioni umane.

Le dichiarazioni di Don Gattuso

Ad accompagnare questo cammino anche il pensiero del parroco, Don Giovanni Gattuso, che così si esprime:“in un mondo spesso segnato dalla fretta, dalla solitudine e da relazioni superficiali, avvertiamo sempre più il bisogno di ritrovare il senso profondo della nostra umanità. Conoscere sé stessi è un passo fondamentale per riconciliarsi con la propria storia, accogliere le proprie fragilità e aprirsi con autenticità agli altri. Questo percorso non è soltanto psicologico, ma profondamente spirituale: è nel silenzio del cuore che Dio parla e ci guida verso l’incontro vero con il prossimo. Come comunità cristiana, desideriamo offrire uno spazio in cui ciascuno possa fermarsi, riflettere e riscoprirsi parte di una rete di relazioni che ci sostiene, ci arricchisce e ci rende più umani”. L’ingresso libero.