Confindustria Reggio Calabria festeggia i 100 anni: “la città sarà da traino per l’intero Sud” | INTERVISTE

Confindustria Reggio Calabria taglia un traguardo prestigioso: 100 anni di vita, di idee, di sfide e di progetti. In un appuntamento che si è svolto al teatro “Francesco Cilea”, il presidente degli industriali reggini, Domenico Vecchio, ha accolto gli ospiti e le autorità istituzionali che hanno presenziato all’importante evento, tra cui il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Sbarra, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Orsini: “bene l’investimento per la Zes Unica”

“Noi non abbiamo bocciato la manovra, noi stiamo dicendo una cosa diversa. Noi stiamo dicendo che serve un piano industriale del Paese dove servono misure che abbiano almeno un respiro triennale, perchè gli imprenditori fanno una cosa semplice, per costruire e fare un investimento in questo paese servono almeno 3 anni e quindi se noi dobbiamo convincere i nostri imprenditori a fare un investimento serve il giusto tempo, quindi ci auspichiamo che oggi – e qui stiamo lavorando seriamente col Governo su queste attività – che la misura possa avere un respiro comunque di 3 anni, soprattutto sull’iper e super ammortamento”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine di un evento per i 100 anni di Confindustria Reggio Calabria, ribadendo l’apprezzamento per la Zes Unica che “sappiamo quanto ha fatto bene a questo territorio, perchè non voglio dimenticare che i 5,6 miliardi spesi negli ultimi due anni hanno generato 28 miliardi di investimenti, con 35.000 assunzioni. Quindi è la via giusta”, conclude Orsini.

“Soddisfatto del lavoro che Confindustria ha svolto al servizio della Calabria”

Presente all’evento anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto: “sono molto soddisfatto del lavoro che Confindustria ha svolto al servizio della Calabria negli ultimi quattro anni perché mi ha dato grandissimi suggerimenti”.

“Reggio diventerà l’elemento trainante del Sud Italia”

Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, ha detto: “100 anni è un traguardo importante ed è un privilegio essere il presidente in questo momento storico. Sono sicuro che Reggio diventerà l’elemento trainante del Sud Italia”.

“Fondamentali le infrastrutture”

Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria, ha evidenziato: “quello di oggi è un momento importante per celebrare il territorio. Orsini qui? Grande attenzione da parte di Confindustria nazionale. Urgenze? Abbiamo necessità di un grande piano export per poter crescere sul piano internazionale. La Calabria è in una posizione strategica e non si può fare a meno della nostra regione, fondamentali anche le infrastrutture”.