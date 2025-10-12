Condanna per Gaza, ma accordi silenziosi: Israele e i Paesi Arabi uniti contro una minaccia comune

Secondo documenti rivelati dal Washington Post, alcuni importanti Paesi Arabi hanno stretto accordi privati con Israele per la difesa comune contro la minaccia dell'Iran

Benjamin Netanyahu
Foto di Debbie Hill / Ansa

La condanna per la guerra a Gaza alla luce del sole, gli accordi silenziosi per difendersi da una minaccia comune. I Paesi Arabi, che hanno partecipato alla mediazione per far accettare il Piano di Pace proposto da Donald Trump, hanno criticato apertamente Israele per la guerra a Gaza ma, contestualmente, hanno stretto un accordo importante. Lo confermano alcuni documenti trapelati e diffusi dal “Washington Post”.

La partnership, coordinata tramite il Centcom, riguarda intelligence, difesa aerea, operazioni contro i tunnel e altro ancora. I documenti militari statunitensi esaminati dal Washington Post mostrano che la minaccia iraniana è stata il principale motore dell’espansione della cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e Arabia Saudita sotto il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Il “Regional Security Construct” include Israele, Qatar, Bahrein, Egitto, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con Kuwait e Oman indicati come potenziali partner.

