Condanna per Gaza, ma accordi silenziosi: Israele e i Paesi Arabi uniti contro una minaccia comune

La condanna per la guerra a Gaza alla luce del sole, gli accordi silenziosi per difendersi da una minaccia comune. I Paesi Arabi, che hanno partecipato alla mediazione per far accettare il Piano di Pace proposto da Donald Trump, hanno criticato apertamente Israele per la guerra a Gaza ma, contestualmente, hanno stretto un accordo importante. Lo confermano alcuni documenti trapelati e diffusi dal “Washington Post”.

La partnership, coordinata tramite il Centcom, riguarda intelligence, difesa aerea, operazioni contro i tunnel e altro ancora. I documenti militari statunitensi esaminati dal Washington Post mostrano che la minaccia iraniana è stata il principale motore dell’espansione della cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e Arabia Saudita sotto il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Il “Regional Security Construct” include Israele, Qatar, Bahrein, Egitto, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con Kuwait e Oman indicati come potenziali partner.