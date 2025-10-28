Comune di Vibo Valentia e Università della Calabria: pronto a nascere un centro di alta formazione | INFO

Un passo decisivo verso la crescita del territorio, grazie al prezioso supporto dell’Università della Calabria ed alla determinazione dell’amministrazione comunale: è quello compiuto dal Comune di Vibo Valentia con la stipula del protocollo d’intesa con l’Unical – Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche (DISCAG), presentato questa mattina in conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti, presieduto dal sindaco Enzo Romeo, ha visto la partecipazione del professor Franco Rubino, ordinario di economia aziendale e direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche.

Anello di congiunzione tra il Comune e l’Unical, l’assessore Pina Puntillo, nella sua duplice qualità di componente della giunta Romeo con delega al Bilancio e di professore associato di economia aziendale all’Unical. Presenti inoltre gli assessori Stefano Soriano (Cultura) e Vania Continanza (Pubblica istruzione). L’accordo sancisce l’avvio di un percorso condiviso per la costituzione di un Centro integrato di alta formazione, pubblico-privato-universitario, con sede a Vibo Valentia. Il progetto mira a formare figure professionali nei settori strategici del turismo, dell’enogastronomia, dell’industria nautica, dell’informatica, della digitalizzazione e del comparto metallurgico.

Le parole del Sindaco e del Prof Rubino

Il protocollo si inserisce tra le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso percorsi formativi innovativi e orientati alle esigenze del mercato del lavoro, come ha avuto modo di sottolineare il sindaco Romeo: “La provincia di Vibo Valentia è la perla del turismo calabrese, e diventa quindi fondamentale poter valorizzare a pieno le nostre potenzialità attraverso un polo di alta formazione in grado di diventare punto di riferimento per tutti i nostri giovani che hanno il diritto e la voglia di restare qui, crescere, apprendere e lavorare in una provincia che ha tanto da dare”.

Il professor Rubino, dal canto suo, ha voluto rimarcare la bontà dell’iniziativa del Comune, da subito sposata dal Dipartimento proprio perché meritevole di grande attenzione per gli obiettivi che si pone e per la chiarezza nel volerli cogliere: “Come Università – ha spiegato il docente Unical – abbiamo una “terza missione”, ovvero l’impegno a dialogare con la società, a trasferire competenze e risultati della ricerca al mondo esterno, a generare impatto sociale, culturale ed economico. È il ponte tra l’accademia e il territorio che mira a contribuire attivamente alla crescita sociale, mettendo a disposizione competenze, idee e progettualità. Ed è proprio in questa prospettiva che nasce la nostra adesione al progetto “Vibo città di tutte le epoche”, un progetto che ci ha subito convinti per la sua capacità di coniugare storia, identità e futuro”.

L’amministrazione si impegna a destinare al Centro un immobile di elevato valore storico-architettonico, che sarà reso funzionale allo scopo. Inoltre, saranno adottate misure concrete per migliorare l’accoglienza e i servizi logistici per studenti e docenti, favorendo la nascita di una vera e propria comunità formativa. “Con questo protocollo, Vibo Valentia si candida a diventare un polo di eccellenza per la formazione e l’innovazione, nel turismo ma non solo – ha concluso il sindaco -. È un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla capacità del territorio di attrarre competenze, idee e opportunità”.