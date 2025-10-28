Columbus International Award, spettacolare esibizione a Miami del Maestro Aldo lacopino | FOTO e VIDEO

Lo scorso giovedì 23 ottobre il Maestro Aldo lacopino si è esibito oltreoceano, in terra americana, per la prima volta a Miami (Florida – USA). Dopo le tournée a Cuba, Venezuela e Argentina, in una sala gremita e carica di energia italiana, in occasione della nona edizione del premio internazionale Columbus International Award, il

Maestro lacopino ha deliziato i presenti con la sua potente voce dapprima intonando l’inno d’Italia e incantando il pubblico accorso e poi ha toccato il cuore di tutto con la famosa e sempre attuale “Mamma” di Nino Bixio. Ha concluso con “Il tuo mondo” del grande

Claudio Villa.

Infine, in occasione del cocktail post evento presso il bellissimo terrazzo dell’Istituto Marangoni Miami, sede della kermesse e prima università italiana di fashion e design in America, ha incantato gli invitati con altri brani classici della canzone italiana e napoletana. Una prima volta quella del Maestro lacopino che di certo farà parlare di lui,

della sua voce e della sua pluriennale esperienza.