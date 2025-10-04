Colpo portoghese per la Reggio Bic: ingaggiato Joao Castro

Nuovo colpo di mercato per la Reggio Bic, che ufficializza l’arrivo di Joao Castro, talentuoso cestista portoghese al suo esordio nel campionato italiano di basket in carrozzina. Un innesto che porta entusiasmo e ambizione nella squadra reggina, pronta ad affrontare una stagione ricca di sfide. Castro ha raccontato le sue sensazioni riguardo a questa nuova esperienza: “è la mia prima esperienza in Italia, mentre in passato ho già giocato in Spagna. Non conoscevo molto bene il Reggio Calabria, ho iniziato a seguirlo su Instagram solo quest’anno”.

Il portoghese vede nel trasferimento a Reggio un’opportunità di crescita e miglioramento: “spero di poter crescere come giocatore e come persona, imparare l’italiano e giocare al più alto livello. Voglio aiutare la squadra a competere per il primo posto”.

Nonostante non conosca ancora personalmente i compagni, Castro ha già percepito un buon clima di squadra: “non conosco ancora i giocatori della squadra, ma sembra essere un bel gruppo. Spero di integrarmi bene dentro e fuori dal campo per raggiungere insieme tante vittorie”.

Determinante nella sua scelta è stata la costanza del tecnico reggino e il prestigio del campionato italiano: “l’allenatore è stato molto persistente. La squadra gioca in Europa e partecipa a uno dei migliori campionati del continente: voglio rischiare e dimostrare che posso competere a questo livello”.

Con l’arrivo di Joao Castro, la Reggio Bic conferma le proprie ambizioni e arricchisce il roster con un profilo giovane, motivato e desideroso di emergere. Un innesto che promette di alzare il livello tecnico e competitivo del gruppo, proiettando la società reggina verso una stagione da protagonista.