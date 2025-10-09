Coldiretti, inaugurazione del mercato di Campagna Amica a Taverna di Montalto Uffugo

Tutto pronto per l’apertura del nuovo mercato di Campagna Amica – Coldiretti Calabria, che sarà inaugurato domani, venerdì 10 ottobre alle ore 10.30, nella Villetta Comunale “Ettore Canonaco” di via Manzoni, nella frazione Taverna. Un nuovo spazio dedicato all’incontro tra cittadini e agricoltori, dove sarà possibile acquistare e degustare prodotti agricoli a chilometro zero: frutta e verdura di stagione, olio extravergine, miele, formaggi, salumi, conserve, birra agricola e tante altre eccellenze del territorio, direttamente dalle mani di chi le produce.

Il mercato sarà aperto ogni venerdì mattina dalle 8.00 alle 13.00, sarà un appuntamento fisso con la freschezza, la qualità e la genuinità dei prodotti firmati Coldiretti. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali di Campagna Amica Calabria e Coldiretti Calabria.