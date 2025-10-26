COA Palmi: concluso il corso di formazione per i praticanti avvocati

È giunto alla conclusione il percorso formativo obbligatorio per i corsisti Praticanti Avvocati del Foro di Palmi con il test finale all’uopo previsto. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ha istituito il Corso di Formazione obbligatorio per i Praticanti Avvocati per l’acquisizione del certificato di compiuta pratica, ai sensi dell’art. 43, comma 2 L. 247/2012 e come previsto dal D.M. n°17 del 09/02/2018 – Linee Guida C.N.F. del 13/07/2018 per i Praticanti iscritti al relativo Registro dalla data del 01/04/2022, come richiesto dalla legge.

La frequenza del corso è obbligatoria per i Praticanti Avvocati per poter accedere all’esame di stato per l’abilitazione forense, che quest’anno si terrà per come indetto dal Ministero della Giustizia giorno 11dicembre 2025. La durata minima del corso è di 160 ore, distribuite omogeneamente in 18 mesi (tre semestri).

L’Ordine degli Avvocati di Palmi ha implementato questo corso, coinvolgendo avvocati, docenti universitari, magistrati ed esperti di diritto. Nell’occasione il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati, Responsabile del Corso, Referente per la Formazione, l’Avv. Vincenzo Barca, anche a nome del Presidente Avv. Angelo Rossi e di tutto il COA di Palmi, ha ringraziato tutti coloro i quali hanno contribuito all’ottima riuscita del Corso con particolare riguardo al Coordinatore Didattico del Corso, l’Avv. Bruno Fiammella e da ultimo certamente non per ordine di importanza, anche gli altri componenti della Commissione esaminatrice, il Giudice Sebastiano Finocchiaro in servizio presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria ed il Docente Universitario presso la Facolta di Giurisprudenza dell’Università di Messina l’Avv. Gianni Toscano, che hanno valutato l’esito dei test finali per l’iter formativo dei futuri Colleghi Avvocati del Foro di Palmi.