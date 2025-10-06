Cna Sicilia presenta i neo-eletti alla guida nazionale dei mestieri: svolta per le imprese del territorio

Cna Sicilia presenta le imprenditrici e gli imprenditori siciliani eletti alla guida nazionale dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse Cna in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 8 ottobre, alle ore 10:00, presso la sede regionale di Via F. Crispi, 76 a Palermo. Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese dell’Isola, che vedrà rappresentanti della Sicilia assumere ruoli di guida a livello nazionale in settori economici strategici. La loro elezione è un riconoscimento del valore, delle competenze e della capacità imprenditoriale che il tessuto produttivo siciliano esprime.

I neo-eletti presidenti nazionali siciliani illustreranno le loro prospettive e i programmi per i rispettivi settori. Sarà un’occasione per approfondire le opportunità e le sfide per l’artigianato e la piccola impresa siciliana nel contesto nazionale, anche alla luce delle nuove politiche e linee programmatiche che verranno portate avanti.