Il presidente del Consiglio Veneto, Roberto Ciambetti, ha denunciato di essere stato vittima di un attacco informatico al suo profilo Instagram. “Il mio profilo – spiega Ciambetti – è stato replicato utilizzando la mia foto ed il mio nome, sfruttando poi l’account per inviare ai miei contatti fantomatiche promozioni finanziarie e l’invito conseguente ad iscriversi ad un gruppo whatsapp fake”.
“Attacchi del genere sono sempre più frequenti, purtroppo, e operano attraverso pratiche di simil-clonazione e intrusione, con obiettivi spesso illegali. A farne le spese sono spesso persone comuni, ignare delle intenzioni malevoli degli autori. Condivido la mia esperienza affinché i cittadini tengano sempre alta la soglia dell’attenzione e applichino anche poche e semplici accortezze per ridurre attacchi di questo tipo: in particolare è fondamentale attivare l’autenticazione a doppio fattore e scegliere password lunghe e complesse, variandole spesso”, conclude Ciambetti.
Clonato il profilo Instagram del presidente del Consiglio del Veneto
