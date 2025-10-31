Clonato il profilo Instagram del presidente del Consiglio del Veneto

Il presidente del Consiglio Veneto, Roberto Ciambetti, ha denunciato di essere stato vittima di un attacco informatico al suo profilo Instagram. “Il mio profilo – spiega Ciambetti – è stato replicato utilizzando la mia foto ed il mio nome, sfruttando poi l’account per inviare ai miei contatti fantomatiche promozioni finanziarie e l’invito conseguente ad iscriversi ad un gruppo whatsapp fake”.



“Attacchi del genere sono sempre più frequenti, purtroppo, e operano attraverso pratiche di simil-clonazione e intrusione, con obiettivi spesso illegali. A farne le spese sono spesso persone comuni, ignare delle intenzioni malevoli degli autori. Condivido la mia esperienza affinché i cittadini tengano sempre alta la soglia dell’attenzione e applichino anche poche e semplici accortezze per ridurre attacchi di questo tipo: in particolare è fondamentale attivare l’autenticazione a doppio fattore e scegliere password lunghe e complesse, variandole spesso”, conclude Ciambetti.