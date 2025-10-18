Cittanova, bovini vaganti all’interno della Villa Comunale

“La presenza di alcuni bovini nei giardini della Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, registrata nelle scorse ore, rappresenta un fatto grave e inaccettabile che l’Amministrazione Comunale condanna con la massima fermezza. Un episodio anomalo e privo di qualsiasi giustificazione, che non solo offende il decoro e la dignità di uno dei luoghi più simbolici e amati della comunità cittanovese, ma costituisce anche un potenziale rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica”. Lo afferma in una nota l’Amministrazione Comunale di Cittanova.

“L’Amministrazione comunale annuncia che la prossima settimana sarà formalizzata un’apposita denuncia alle Forze dell’Ordine, corredata dagli estratti video del sistema di videosorveglianza comunale, che documentano l’inedita e inaccettabile “transumanza” avvenuta all’interno del giardino pubblico. Cittanova sta vivendo una fase importante di rinascita e di impegno collettivo – ha dichiarato il Sindaco, avv. Domenico Antico – e seppur consapevoli delle numerose complessità che spesso non ci consentono di dare risposte immediate ai Cittadini, su episodi come questo non possiamo e non intendiamo restare indifferenti“.

“Reagiremo con determinazione e con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, nel rispetto delle regole e del senso civico che vogliamo continuare a promuovere. Ringrazio le Forze dell’Ordine per la costante presenza e per il lavoro silenzioso e prezioso che svolgono quotidianamente a tutela della sicurezza di tutti. L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici, in particolare dei luoghi simbolo della comunità come la Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, restano una priorità assoluta dell’azione amministrativa e un dovere condiviso da tutti i cittadini di Cittanova”.