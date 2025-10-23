Cisal e Csa-Cisal esprimono vicinanza all’assessore Ferrandelli | DETTAGLI

“La bomba carta fatta esplodere nei pressi dell’abitazione dell’assessore del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, richiede una risposta forte e unitaria delle istituzioni e delle parti sociali. Nessuno può illudersi di poter eludere la legalità e il rispetto delle regole, specie in settori delicati come quelli di cui si occupa l’assessore a cui, come sindacato, manifestiamo solidarietà incondizionata. Saremo sempre accanto agli amministratori che lavorano per il bene della collettività e per il contrasto a ogni forma di violenza o intimidazione”. Lo dicono il sindacato Cisal e la federazione Csa-Cisal, commentando la bomba carta fatta esplodere nei pressi dell’abitazione dell’assessore Ferrandelli.