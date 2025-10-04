Cis Calabria, gli incontri del 7 e dell’8 ottobre

Nella seconda settimana di ottobre, CIS Calabria ha in calendario due interessanti incontri. Il primo si terrà Martedì 7 ottobre 2025, alle Ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria. Il titolo è “Ciclo della nutrizione – Secondo incontro: ALIMENTI: ENERGIA E NUTRIENTI E LORO BIODISPONIBILITA’”. Sarà effettuata una video proiezione. Previsto il saluto della Dott.ssa Daniela Neri – Responsabile della Biblioteca “De Nava” Reggio Calabria. Relazionerà la Dott.ssa Tina Mollica – ARSAC – Regione Calabria.

Il secondo incontro è previsto per mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria. Il tema è “Come trasformare la scienza medica della respirazione in concetti e consigli pratici molto utili a

tutti noi per il nostro benessere e per allungare la vita”. Il respiro comanda la nostra vita, ma noi possiamo comandare il nostro respiro. Homo sapiens respiro sapiens.

Previsto il saluto: Don Antonio Cannizzaro – Parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria. Modera e conduce: Dott. Gesualdo Agati, già Primario in Broncopneumologia Azienda ospedaliera B. M. M. di R. C.

Intervengono: Dott.ssa Stefania Isola – Specialista in Allergologia e Immunologia clinica – Policlinico Universitario di Messina; Dott. Ferdinando Polimeni – Già Primario in Gastroenterologia Ospedale Riuniti di Reggio Calabria; Dott. Angelo Barbaro – Microbiologo, Azienda Ospedaliera B. M. M. di R. C.