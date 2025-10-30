Cirò, strade rurali: “sbloccati i 150 mila euro della PAC per la zona Vallo

“Al via l’opera di riqualificazione delle strade rurali e agricole della Città del Vino e del Calendario. L’Amministrazione comunale di Cirò, infatti, ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria, Intervento SRD07 Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Il progetto riguarda la sistemazione e l’adeguamento della strada Vallo, asse viario strategico per la mobilità agricola e per il collegamento delle contrade produttive di Nibbaddo, Corfù, Brigante, Irto Scuro, Tesoriere, Ciurrio Soprano, Campana, Giastretto e Serra del Trono”.

È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco, sottolineando come il finanziamento, in precedenza bloccato per problematiche burocratiche, sia stato recuperato e sbloccato grazie al lavoro costante dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti. “Abbiamo superato ostacoli e critiche – afferma il Primo cittadino – ma non abbiamo mai smesso di impegnarci per raggiungere l’obiettivo. Il risultato di oggi è la prova che l’impegno e la continuità amministrativa producono risultati concreti”.

“L’intervento, previsto nel piano triennale delle opere pubbliche, si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e manutenzione delle aree rurali e produttive del territorio comunale. La manutenzione delle infrastrutture agricole – conclude Sculco – non è solo un’azione tecnica ma una scelta di visione messa a terra per garantire servizi, accessibilità e condizioni adeguate a chi lavora e fa impresa nel nostro territorio”.