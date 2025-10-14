Cirò, riaperta la scuola primaria “S. Elia” | FOTO

Dopo tre anni di attesa, la comunità di Cirò torna a riabbracciare la sua scuola primaria, completamente rinnovata, sicura e accogliente. È stato un giorno di festa, quello di ieri (lunedì 13 ottobre), che ha segnato un passaggio importante per il borgo di Luigi Lilio e per le famiglie cirotane con la riconsegna ai bambini del luogo più simbolico della crescita e della formazione.

Una scuola che torna a vivere

Un traguardo che parla di impegno, lavoro costante e determinazione, raggiunto nonostante i numerosi ostacoli burocratici affrontati lungo il percorso. La struttura, oggetto di ristrutturazione con adeguamento sismico, è il frutto di un vecchio progetto che l’attuale Amministrazione comunale ha saputo portare a compimento, garantendo alla comunità un luogo sicuro e moderno dove poter imparare e crescere.

Continuità, Responsabilità, comunità

“Avevamo promesso di restituire ai nostri bambini la loro scuola – sottolinea con soddisfazione il Sindaco Mario Sculco – e lo abbiamo fatto. Un impegno mantenuto, nel segno della continuità amministrativa, valore che – ricorda – diventa fondamentale quando si tratta del bene collettivo. Il risultato raggiunto, quindi, è il frutto della collaborazione tra Esecutivo civico, Scuola, Studenti e Famiglie. Tutti insieme – precisa il Primo cittadino – abbiamo ridato vita a un luogo che rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità“.

Nuovi servizi e importanti progetti per la scuola

Il ritorno tra i banchi avviene in una scuola che oggi offre più servizi e maggiore attenzione ai bisogni educativi. Prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione, infatti, non erano attivi né la mensa né lo scuolabus e mancavano persino gli autisti. Oggi tutto questo è realtà, segno tangibile di una gestione che funziona. E i progetti non si fermano qui: tra le priorità annunciate, anche l’avvio dei lavori per un nuovo asilo nido e la riqualificazione del piano inferiore della scuola primaria, per ampliare gli spazi e le opportunità educative.

Un investimento che guarda con fiducia al futuro

“Il nostro lavoro non finisce qui – aggiunge il Sindaco – perché continueremo a operare con serietà, impegno e passione per garantire ai nostri ragazzi il diritto a crescere in ambienti sicuri, accoglienti e stimolanti. La scuola è il futuro del nostro paese e la nostra più grande responsabilità“.

Una giornata di festa per tutti

“Tra applausi, sorrisi e l’entusiasmo dei più piccoli, la comunità ha celebrato non solo la riapertura di un edificio, ma la rinascita di un simbolo civico. La scuola come casa, comunità e promessa di futuro in una giornata che conferma – conclude Sculco – l’immagine di un’Amministrazione capace di trasformare le promesse in fatti concreti, restituendo fiducia e orgoglio alla sua gente“.