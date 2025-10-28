Cirielli sulla sicurezza: “porteremo il modello Caivano in altre aree”

“Assunzioni nella polizia locale dei Comuni, un piano regionale di videosorveglianza, il ‘Modello Caivano’ esportato in altre aree sensibili della Campania“: sono i tre punti del piano per la sicurezza annunciati dal candidato del centrodestra in Campania Edmondo Cirielli. “La sicurezza – afferma – è la prima libertà da tutelare. In Campania troppe persone vivono con la paura, famiglie, lavoratori, commercianti che ogni giorno chiedono solo di essere protetti. Io sarò al loro fianco, da subito”. In caso di vittoria del centrodestra alle elezioni di novembre, spiega Cirielli, “metteremo subito in campo tre azioni”.

Infine, sottolinea ancora Cirielli, “esporteremo il modello Caivano del Governo Meloni in altre zone sensibili per far sentire alla camorra costantemente il fiato sul collo”.