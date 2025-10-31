Chorio di Sal Lorenzo, grande successo per il Concorso di Pittura nel segno di San Gaetano Catanoso: i NOMI dei vincitori

Una sala gremita ha accolto sabato 25 ottobre la cerimonia di premiazione del Concorso di Pittura “Pennellate di Luce” svoltosi a Chorio, in un clima di festa e partecipazione. L’evento, promosso e organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio morale del Comune di San Lorenzo, ha rappresentato un momento di incontro tra arte, fede e tradizione, in occasione del ventennale della canonizzazione di San Gaetano, a cui la manifestazione è stata dedicata.

La serata ha visto la presenza del Sindaco di San Lorenzo Alessandro Polimeni, dei consiglieri comunali Gattuso e Rodà e dei sindaci dei Comuni di Bagaladi e di Roccaforte del Greco, Monorchio e Penna.

Presente il Comandante Cosimo Sframeli, cittadino onorario di San Lorenzo e, in rappresentanza della pro loco pro loco di Calanna, il presidente Pietro Morena, a testimoniare il valore dell’amicizia tra le pro loco e l’importanza di fare rete.

Tutti gli interventi

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Pro Loco Francesca Pizzi, ha preso la parola il parroco don Manuel Cepeda, che ha sottolineato il valore dell’arte come espressione della bellezza divina e come strumento di unione per la comunità. Emozionante anche l’intervento di suor Daniela della Congregazione di San Gaetano, che ha ricordato l’attualità del messaggio del Santo e il suo esempio di carità e dedizione verso gli altri. Negli interventi dei sindaci non è mancato l’accenno alla preoccupazione comune per l’inesorabile spopolamento che interessa ormai da anni tutta l’area ma anche l’incoraggiamento alla pro loco nell’ organizzazione di attività che possono dare lustro all’ area stessa e contribuire nella lotta contro l’esodo inarrestabile delle nuove generazioni.

Incoraggianti anche le parole del cittadino Onorario Cosimo Sframeli, sempre presente a sostegno di quanto si fa per il bene e nell’interesse della comunità. A rendere ancora più suggestiva la cerimonia è stata la musica del maestro Alessandro Calcaramo, che con la sua chitarra ha accompagnato i momenti salienti della serata, donando al pubblico atmosfere intense e coinvolgenti. Nel suo intervento, la presidente della Pro Loco ha ringraziato tutti gli artisti partecipanti, la giuria e i numerosi volontari che hanno reso possibile l’evento, ribadendo l’impegno dell’associazione nel promuovere la cultura, il turismo esperienziale dei borghi e valorizzare le tradizioni locali.

Le premiazioni

Tra applausi e commozione, sono stati premiati i vincitori del concorso, selezionati da una giuria attenta e competente composta dagli artisti: Carmela Mafrica, Aurelia Nania e Amodeo che ha attribuito il primo premio all’artista Procopio Gregorio, il secondo a Fortebraccio Tonio e il terzo a Meduri Domenico. La manifestazione si è conclusa con un forte senso di comunità e la promessa di continuare, anche in futuro, a far dialogare arte, spiritualità e territorio.