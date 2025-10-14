Chi è e cosa fa Racing City, il gruppo che ha acquisito il ramo sportivo dell’ACR Messina. Storia, progetti e obiettivi

Sede negli Emirati, radici in Australia, idee di un italiano, ma impegni in tutto il mondo, dall’America al Qatar fino a… Messina, da oggi. E’ stato assegnato al Racing City Group, infatti, il ramo sportivo dell’ACR Messina. Nessuno, oggi, ha inteso rispondere all’unica offerta presentata dal gruppo, di 200 mila euro, evitando così l’inizio di un’asta che avrebbe alzato l’offerta base. Protagonisti dietro la macchina imprenditoriale l’agente Fifa ed ex calciatore Morris Pagniello, italo-australiano classe 1977, e il socio Justin Davis, classe 1982.

Ma chi è realmente Racing City Group, chi c’è dietro, di cosa si occupa e che obiettivi ha nel Messina? Il progetto, nato nel 2018, è prettamente sportivo, anzi calcistico. Si tratta di un fondo, una holding globale, impegnata a sviluppare e supportare i talenti, con lo scopo di costruire un ecosistema interconnesso che unisca club, giocatori e leggende e promuovendone la crescita attraverso progetti strategici. Attraverso sinergie e collaborazioni in più fasi, e grazie a progetti come Racing City Legends, Anthem Sports Management, Pro Football Tours e Genova International School, il gruppo è impegnato in un serrato servizio di scouting e nel monitoraggio delle prestazioni e gestione della carriera in tutte le fasi.

Cavallo di battaglia, la collaborazione con grandi campioni del mondo del calcio. Il gruppo, infatti, collabora con rinomate leggende come Javier Zanetti, Marco Materazzi, Francesco Totti e molti altri, sfruttando la loro esperienza e influenza per una varietà di iniziative. Queste includono eventi di beneficenza, rappresentanza nelle partite delle leggende, ruoli dirigenziali all’interno di club calcistici, consulenza e molto altro, rendendoci un punto di riferimento per l’eccellenza e l’innovazione nel settore sportivo a livello mondiale

Inoltre, la società gestita da Pagniello e Davis, è stata ed è proprietaria di diversi club e di grandi accademie calcistiche del mondo. Si possono citare collaborazioni passate con il Capri (direttore tecnico l’ex attaccante del Real Madrid Morientes) o con il Trento, entrambe in Eccellenza, oppure il Racing Catania Womens di Eccellenza femminile. O ancora il Racing Sacramento, il Racing Los Angeles e il Racing Houston in America, ma anche academy in giro per il mondo con migliaia e migliaia di giovani.

Pagniello e l’intervista di qualche anno fa

“Partiamo dal basso con l’obiettivo di formare e lanciare giovani, in modo che in 3-4 anni non avremo bisogno di andare a comprarli” diceva Pagniello in una intervista di qualche anno fa. “In tutto, nelle nostre academy ci sono 18000 ragazzi. L’idea è quella di sviluppare anche Paesi come il Kuwait e la Giordania formando giocatori che un domani potrebbero raggiungere l’Europa. Inoltre, diamo opportunità di lavoro ad ex giocatori che non stanno lavorando per allenare in mercati come Canada, Stati Uniti, Australia, Emirati, nelle giuste condizioni”.

Gli obiettivi nel Messina

E ora a Messina? Il gruppo, già nelle scorse settimane, aveva visitato la struttura principale, lo stadio “Franco Scoglio”, su cui avrebbe intenzione di effettuare un restyling. E l’idea è comunque di non perdere di vista le iniziative che già svolge: quindi partite con leggende del calcio, creazioni di accademie, eventi aperti alla città. Parallelamente, è ovvio, agli aspetti di squadra: trarre il massimo da questa stagione e programmare un salto in Serie C nella prossima. A meno che quest’anno, visto il livello basso ed equilibrato del girone I, non si decida di sperare in un miracolo magari anche attraverso i playoff.

I club di Racing City Group in tutto il mondo

Ecco i club di proprietà in passato e attuali.

OCEANIA:

Racing Bundoora United City FC

Racing Madrid Preston United FC

EUROPA:

Capri

Racing Catania

Racing Cartagena Mar Menor

Racing Marbella

Racing Murcia City FC (partner del club) – Javier Antonio Ruiz Anitua

Racing Madrid City FC (Partner del club) – Steve Nijjar

Racing Merida City FC (partner del club) – Juan Carlos Fernandez Ruis

AMERICA:

Corsa a Los Angeles

Corsa a Sacramento

Corse di Dallas

Corsa a Houston

Corse a Las Vegas

Corse a Miami

Racing Puebla City FC

ACCADEMIE: