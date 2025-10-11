Che spettacolo sullo Stretto: uno yacht di super lusso attraversa le acque tra Reggio e Messina | FOTO

Immagini spettacolari tra Reggio Calabria e Messina, in questo bellissimo sabato di metà ottobre. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, uno yacht di super lusso ha attraversato le acque dello Stretto, attirando le attenzioni e curiosità di tanti appassionati e non. Il mezzo in questione è Evrima, il primo realizzato dalla catena alberghiera The Ritz-Carlton. Lungo 190 metri, può contenere quasi 300 passeggeri e quasi 150 suite. Al suo interno presenta piscine, spa, saloni di bellezza, ristoranti. Un vero e proprio hotel a 5 stelle ma mobile, che si sposta nel mondo. In alto la fotogallery con le immagini scattate da Graziano Tomarchio.