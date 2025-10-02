Cgil Sicilia: “Basta barbarie a Gaza”. Domani lo sciopero generale

“Si ferma anche la Sicilia domani per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil a sostegno del popolo palestinese, contro l’aggressione alle navi civili di cittadini italiani che portano aiuti e affinché cessi la barbarie nella Striscia, ad opera dell’esercito israeliano. Ci saranno manifestazioni domattina, a partire dalle 9.30, nelle principali città dell’isola“. così in una nota stampa la Cgil regionale.

Ad Agrigento il concentramento sarà nel piazzale Vittorio Emanuele, a Catania nella zona del porto, precisamente a piazza Castello Ursino. A Messina ci sarà un corteo che partirà da Piazza Antonello fino al Municipio. A Ragusa sarà a Piazza Matteotti, a Trapani in Piazza Vittorio Veneto. A Palermo si partirà da piazza Giulio Cesare fino a piazza Indipendenza, a Siracusa da piazza Marconi alla Prefettura. A Caltanissetta la manifestazione comincerà alle 10, con concentramento in piazza Garibaldi.

“L’aggressione alla missione di Global Sumud Flotilla che che puntava all’apertura di un varco umanitario – dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – è un fatto di inaudita gravità. Questo per negare la possibilità di portare aiuti e sostegno a un popolo martoriato e vittima di un genocidio portato avanti con sistematicità dal governo israeliano. Questa barbarie deve finire – aggiunge Mannino – la Cgil proseguirà con le azioni di mobilitazione per segnalare che c’è un popolo che dice basta e chiede tutte le azioni possibili per fermare il massaro a Gaza”.