C’è anche il Palermo tra gli oltre 800 club europei che si riuniscono a Roma per la EFC: Inzaghi con Menez, Cambiasso, Khedira e non solo

Il Palermo FC è presente a Roma, alla General Assembly dell’European Football Clubs (EFC). È iniziata ieri la tre giorni di lavori dell’assemblea, che riunisce oltre 800 Club provenienti da tutta Europa offrendo un’importante occasione di confronto. In rappresentanza del Club rosanero hanno partecipato oggi il Presidente Dario Mirri, l’Amministratore Delegato Giovanni Gardini, il Direttore Operativo Francesco Barresi e l’allenatore Filippo Inzaghi. Quest’ultimo, come si può vedere dalle immagini, è presente insieme ad altri campioni: si intravedono, tra gli altri, Cambiasso, Khedira, Angelo Peruzzi, Mario Gomez, Jeremy Menez, che Superpippo ha allenato qualche anno fa alla Reggina.

“La partecipazione alla General Assembly conferma la volontà del Palermo FC, che fa parte del network dal 2023, di essere attore attivo nel dialogo internazionale tra le società europee, condividendo idee, esperienze e visioni sul futuro del calcio. Un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e sviluppo che vede il Club sempre più protagonista, dentro e fuori dal campo, nel segno di innovazione e sostenibilità” si legge nella nota del club.