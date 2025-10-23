Caulonia verso la Bandiera Blu 2026: confermato l’impegno per l’ambiente e il territorio

Il Comune di Caulonia, guidato dal sindaco Francesco Cagliuso, ha partecipato con l’assessore Antonella Ierace all’incontro tecnico annuale organizzato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), tenutosi a Roma, per avviare la campagna di assegnazione della Bandiera Blu 2026. L’evento ha riunito i rappresentanti dei Comuni già insigniti del riconoscimento e quelli aspiranti, con l’obiettivo di condividere linee guida, aggiornamenti normativi e buone pratiche per la gestione sostenibile del territorio. L’Amministrazione comunale di Caulonia, che ha ottenuto la Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, conferma così il proprio impegno costante nella tutela ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

Le dichiarazioni di Ierace

Presente all’incontro l’assessore all’ambiente Antonella Ierace, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva del Comune: “Durante la sessione tecnica sono stati approfonditi i criteri di valutazione e le normative ambientali che regolano l’assegnazione della Bandiera Blu. La FEE ha fornito aggiornamenti significativi e ha annunciato controlli più rigorosi per il mantenimento del riconoscimento. È stato illustrato il questionario annuale da compilare e le azioni programmatiche necessarie per proiettare il Comune verso una gestione sempre più sostenibile. La nostra presenza all’incontro non è solo simbolica: contribuisce concretamente alla valutazione finale, premiando i Comuni che dimostrano continuità e impegno. Questo orienta le nostre politiche ambientali e ci sprona a migliorare i servizi sul territorio, con particolare attenzione alla qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti e alla sensibilizzazione dei cittadini che insieme alle associazioni e agli operatori sono chiamati a collaborare attivamente, per come sottolineato nel corso dell’incontro dove sono state poste in evidenza le nuove azioni, più stringenti, per poter ottenere la riconferma della Bandiera Blu”.

Le parole del sindaco

Il sindaco Francesco Cagliuso ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso: “Partecipare attivamente al processo di candidatura per il 2026 della Bandiera Blu significa ribadire la nostra volontà di fare di Caulonia un modello di sostenibilità e accoglienza. Continueremo a investire in progetti che tutelino l’ambiente e valorizzino il nostro patrimonio naturale e culturale”. L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore dell’ambiente e ringrazia tutti i cittadini, operatori e associazioni che contribuiscono quotidianamente a rendere Caulonia un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile.