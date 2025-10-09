Caulonia, il sindaco Cagliuso soddisfatto: “successo per Forza Italia e per Cirillo. E sull’ex primo cittadino…”

Il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, è intervenuto tramite un videomessaggio per commentare i risultati delle recenti elezioni regionali, sottolineando “il successo del candidato Salvatore Cirillo, riconfermato consigliere regionale con un risultato significativo per Forza Italia, che ha raggiunto il 44% dei consensi nella Locride — la percentuale più alta dell’intera provincia”. Nel suo intervento, il sindaco ha espresso sorpresa per un post pubblicato dall’ex sindaco, che ha interpretato la tornata elettorale come “una competizione comunale, distorcendo il senso del voto e attaccando l’attuale amministrazione”. Cagliuso ha evidenziato come, al contrario, “il voto abbia premiato l’impegno del territorio e della sua squadra, mentre l’ex sindaco continua a ignorare le sue precedenti responsabilità e i risultati negativi della sua gestione”.

“Ecco i traguardi raggiunti”

Il sindaco ha ricordato i traguardi raggiunti dall’attuale amministrazione: “il completamento delle scuole, l’avvio dei lavori sul lungomare, il prossimo intervento sulla Casa Municipale e il proseguimento dei lavori a Rupe Maietta. Ha inoltre sottolineato il recupero dell’agenzia INPS, precedentemente chiusa, e il rilancio di servizi e occupazione, in contrasto con le criticità ereditate dalla precedente gestione”. Cagliuso ha invitato i cittadini a riflettere, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel risollevare Caulonia e nel restituire dignità e sviluppo al territorio. Ha concluso con un messaggio chiaro: “Caulonia merita rispetto. Continueremo a lavorare con determinazione per superare le difficoltà del passato e costruire un futuro migliore”.