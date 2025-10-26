Caulonia: completate le progressioni verticali del personale dipendente

Il Comune di Caulonia, guidato dal Sindaco Francesco Cagliuso, ha completato le procedure relative alle progressioni verticali del personale. Le selezioni, avviate con determinazioni del 21 giugno 2025, si inseriscono nel percorso di valorizzazione delle risorse interne promosso dall’Amministrazione comunale e curato dall’Area Amministrativa – Ufficio Personale. Si tratta di un passaggio importante che ha consentito di consolidare le professionalità già presenti all’interno dell’Ente, garantendo il riconoscimento del merito e delle competenze maturate nel corso degli anni. Le nuove progressioni interessano diversi profili delle Aree degli Istruttori e degli Operatori Esperti, in ambito amministrativo, tecnico e socio-culturale, e comportano la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato con decorrenze giuridiche comprese tra ottobre e novembre 2025.

Le procedure sono state espletate nel pieno rispetto del Regolamento comunale per le progressioni verticali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 27 giugno 2024, e del PIAO 2025–2027, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 15 aprile 2025. Le progressioni sono state inoltre concordate in sede di contrattazione decentrata integrativa del 12 dicembre 2024, a conferma del metodo partecipato che caratterizza la gestione del personale nel Comune di Caulonia.

“Si tratta di un risultato significativo – ha dichiarato il Sindaco Francesco Cagliuso – che premia il lavoro e la dedizione dei nostri dipendenti. Investire sulla crescita professionale del personale significa migliorare la qualità dei servizi e rafforzare la capacità amministrativa dell’Ente”. L’Amministrazione ha infine confermato che, parallelamente, sono in corso le attività finalizzate alla definizione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), che si prevede di completare entro la fine dell’anno, a ulteriore testimonianza dell’impegno nel favorire la motivazione e la valorizzazione del capitale umano.